Entro 2025 con 5G metà traffico dati

Entro il 2025 quasi la metà del traffico dati da dispositivi mobili nel mondo 'viaggerà' sul 5G, e la tecnologia coprirà il 65% della popolazione mondiale. La previsione è contenuta nel Mobility Report di novembre di Ericsson, secondo cui già alla fine del 2019 ci saranno 13 milioni di abbonamenti, la maggior parte dei quali in Cina. Il rapporto prevede 2,6 miliardi di abbonamenti entro il 2025, che costituiranno il 30% del totale mondiale, mentre la tecnologia Lte, il cosiddetto 4G, rimarrà ancora per diversi anni quella prevalente. "Il 4G sarà la tecnologia con la maggiore copertura per diverso tempo - spiega al sito TechRepublic Peter Linder, uno degli autori -. Per tutte le generazioni precedenti, dal 2G al 3G al 4G, abbiamo semplicemente aggiunto il ripetitore corrispondente alle torri già esistenti. Il passaggio al 5G avverrà per zone ed aree dove è realmente necessario, soprattutto se si parla delle versioni più potenti". Tra qui e il 2025, aggiunge il rapporto, in generale il traffico dati da mobile aumenterà del 27% all'anno, con i video che rappresentano il 76% dei consumi".