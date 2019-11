Trump visita impianto Apple in Texas con Tim Cook

Donald Trump ad Austin in Texas, dove visita l'impianto di Apple insieme all'amministratore delegato Tim Cook.

Una visita importante che cade nel mezzo della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, della quale Apple rischia di restare vittima. Per Cook si tratta di raggiungere un equilibrio delicato: l'amministratore delegato di Apple non ha mai nascosto la contrarietà ad alcune delle politiche di Trump, soprattutto sul fronte dell'immigrazione. Ma allo stesso tempo è consapevole dell'importanza del mercato cinese per Apple.