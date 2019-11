Black Friday, gli italiani spenderanno in media 116 euro

Si avvicina il Black Friday, il giorno dell'anno dedicato agli acquisti super scontati che apre la corsa ai regali natalizi. Il prossimo 29 novembre, giorno del Black Friday, gli italiani sono pronti a spendere in media 116 euro. In oltre 20,5 milioni faranno acquisti per un giro d'affari di 2 miliardi e 380 milioni di euro.

Sono alcune previsioni di eBay. Le categorie più gettonate per gli acquisti sono l'elettronica (indicata dal 62%), seguita da abbigliamento, scarpe e accessori (43%), articoli per casa e giardino (14%) e 'fai da te' (12%).

Secondo eBay, dal 2014 al 2018, gli acquisti degli italiani in questa giornata sono cresciuti del 60%, anche tra le persone più mature. Uno su due, nella fascia d'età fra i 55 e i 64 anni, ha comprato in occasione delle promozioni. E anche per il 2019 il trend non sembra cambiare: il 56% degli italiani conferma la sua intenzione di effettuare acquisti durante queste giornate dedicate allo shopping. secondo un sondaggio tra i venditori professionali di eBay in Italia, il 73% considera l'iniziativa positiva, con l'80% che riconosce come anche le aziende dei centri più piccoli possono beneficiarne.

Infine, quest'anno il venerdì degli acquisti su eBay.it si veste di solidarietà con l'iniziativa #eBayDonaPerTe: durante il Black Friday per ogni oggetto acquistato nella pagina Imperdibili la piattaforma donerà 1 euro a favore di Make-A-Wish Italia Onlus, un'organizzazione non profit che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi patologie.