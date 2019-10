Apple premiata per sostenibilità

NEW YORK - Tim Cook in campo contro il cambiamento climatico. Ricevendo per Apple un premio per le iniziative sostenibili di Cupertino, Cook afferma: "sono le aziende più di successo, più innovative e più agili che hanno la responsabilità di spingere sul clima e sulla sostenibilità perché hanno la possibilità di farlo in modo rivoluzionario. Se un manager non ha sviluppato una strategia di innovazione per affrontare l'impatto sul clima allora vuol dire che sta fallendo nelle sue responsabilità come leader".