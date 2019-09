Paypal conquista la Cina, ottiene licenza pagamenti

PayPal batte Visa e Mastercard e si lancia alla conquista della Cina, divenendo la prima società straniera a ottenere una licenza per i pagamenti. L'ingresso sul mercato cinese dei pagamenti arriva con il via libera della banca centrale all'acquisizione da parte di PayPal del 70% di Guofabo, piccola società cinese specializzata in servizi di pagamento per società attive nell'ecommerce.

L'autorizzazione a procedere della Banca centrale cinese segue l'impegno di Pechino ad aprire alle società straniere la sua industria dei servizi finanziari. Un impegno assunto due anni ma che finora non è stato rispecchiato nei fatti, come mostrato da Visa e Mastercard che attendono da tempo un via libera a operare.

Per PayPal il mercato cinese dei pagamenti è una grande sfida. Quelli online sono dominati da due giganti: da un lato Tencent, il big dietro a WeChat, la rivale di WhatsApp, e dall'altra parte Alibaba, la cui affiliata Ant Financials controlla Alipay.