Francia, no a moneta Facebook in Europa

No alla moneta virtuale di Facebook sul territorio dell'Europa: il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, rifiuta di autorizzare lo sviluppo in Europa della Libra, la criptomoneta che Facebook intende lanciare nel 2020.

Il responsabile francese ha avvertito che "c'è in gioco sovranità monetaria degli Stati". "Voglio dirlo con molta chiarezza - ha proseguito Le Maire in apertura di un incontro all'Ocse consacrato alle sfide delle criptomonete - in queste condizioni non possiamo autorizzare lo sviluppo di Libra sul suolo europeo".