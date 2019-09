Galileo ha 1 miliardo utenti smartphone

Il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo tocca oggi il miliardo di utenti collegati con lo smartphone in tutto il mondo. Il traguardo, annunciato dalla Commissione Ue, arriva proprio nel giorno in cui l'Agenzia europea per i sistemi di navigazione via satellite (Gsa), partner chiave nella gestione di Galileo, celebra i suoi 15 anni di attività.

La platea da 1 miliardo di utenti di Galileo si basa sul numero di smartphone venduti nel mondo che utilizzano il sistema satellitare europeo, ma il numero effettivo di utenti è superiore. Attivo dal 2016, Galileo garantisce servizi fondamentali per i trasporti e la sicurezza. In Europa, tutti i nuovi modelli di autoveicoli sono dotati del sistema eCall, che utilizza Galileo per comunicare la posizione del veicolo ai servizi di emergenza.

Allo stesso modo, nei servizi di ricerca e salvataggio (Sar), il sistema satellitare europeo ha ridotto a meno di 10 minuti il tempo di localizzazione di una persona dotata di un segnale di soccorso. Da quest'anno, Galileo è inoltre integrato nei tachigrafi digitali dei camion per garantire il rispetto delle norme relative al tempo di guida e migliorare la sicurezza stradale.