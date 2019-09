Iliad, accordo con Nokia per implementazione del 5G

Iliad ha stretto un accordo strategico con Nokia per l'implementazione della rete 5G in Francia e Italia. Lo rende noto Iliad. Nokia, che è già partner di Iliad dal 2010 per l'implementazione delle reti mobili 3G e 4G, supporterà il gruppo nell'implementazione delle sue reti 5G in Francia e in Italia.

Iliad, in una nota, evidenzia di aver fatto una "scelta chiara per la tecnologia europea e l'indipendenza strategica". Il gruppo si sta preparando per lo spiegamento del 5G, che inizierà nel 2020 e sarà in linea con "l'ambizione del Gruppo, fornendo - prosegue la nota - la migliore connettività mobile a quasi 17 milioni di abbonati mobili in Francia e in Italia".