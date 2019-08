Amazon punta all'Indonesia, investe in Gojek

Amazon punta al mercato dell'Indonesia. Il colosso di Jeff Bezos è in trattative per un investimento nella "super app" indonesiana Gojek Group, nata come una piccola rivale di Uber e poi cresciuta nei servizi di trasporto e nei pagamenti digitali.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le due società hanno discusso un considerevole investimento di Amazon nella start up Gojek Group. Un investimento che consentirebbe ad Amazon di crescere nel popolare mercato dell'Indonesia.