Google supera Apple: è la società con le maggiori riserve finanziarie.

Mountain View può contare su 117 miliardi di dollari a fronte dei 102 miliardi di Cupertino. Lo riporta il Financial Times.

Apple ha detenuto lo scettro di regina per un decennio ma negli ultimi anni ha portato avanti sforzi per ridurre il suo bottino dopo le pressioni dell'investitore attivo Carl Icahn. Alla fine del 2017 Apple aveva riserve per 163 miliardi di dollari.