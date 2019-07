Huawei: big hi-tech alla Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 22 LUG - I manager della grandi aziende tecnologiche americane alla Casa Bianca per parlare di Huawei.

Funzionari di Google, Intel e Qualcomm saranno ricevuti nelle prossime ore dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin e dal consigliere economico di Donald Trump, Larry Kudlow. Secondo indiscrezioni riportate dai media americani, uno dei temi in agenda è il divieto americano imposto a Huawei e sul quale le aziende americane puntano a ottenere esenzioni. Donald Trump nelle scorse settimane ha detto che ad alcune società statunitensi sarà consentito di tornare a vendere componenti a Huawei ma non è ancora chiaro quali sono i parametri per ottenere le esenzioni e le licenze necessarie.

