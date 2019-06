Cresce richiesta lavoro digitale, 345mila nel 2018

"La domanda di figure in ambito tecnologico è in crescita": in Italia nel corso del 2018 le richieste di lavoro provenienti da aziende di ogni settore sono state quasi 345.000, con il 77% delle quali al nord. E se Milano è "la capitale italiana della trasformazione digitale", da sola raccoglie oltre il 20% delle opportunità di lavoro, in ambito regionale, la regina è la Lombardia al 36,7%. La competenza più ricercata è la capacità di analisi dei dati, mentre tra le professioni digitali, gli sviluppatori i più richiesti. E' la fotografia sul mondo del lavoro digitale scattata da Talent Garden, piattaforma di networking e formazione nell'ambito dell'innovazione digitale, che ha condotto la ricerca "Le competenze digitali in Italia - Come orientarsi in un mondo del lavoro in continua evoluzione" in collaborazione con Nesta Italia, fondazione che promuove l'innovazione sociale, mappando le richieste di lavoro sul web.

Dai risultati, presentati in occasione della Italian Tech Week, emerge che il manifatturiero è il settore industriale che ricerca più occupazioni digitali (26% delle richieste) con ingegneri e operai specializzati (62%). Per quanto riguarda la geografia delle richieste, il distacco da Milano (20,73%) è abissale: seguono Roma (6,42%), Bologna (4,18%) e Torino (4,04%). Poi Brescia (3,36%), Padova (3,22%), Bergamo (3,21%), Modena (3,19%), Treviso (2,92%) e Verona (2,72%). Lo stesso vale per le regioni: dopo la Lombardia (36,7%) ci sono Veneto (13,8%), Emilia Romagna (13,6%), Piemonte e Lazio (7,4%), fino ad arrivare alla Valle D'Aosta, fanalino di coda allo 0.1%.

Le figure più ricercate sono sviluppatori (51.473 richieste, 52,73% del totale) e graphic designer (30.967 richieste, 27,83%). Nella top 5 delle competenze più richieste dopo l'analisi dati (database), presente in oltre 40 tipologie di occupazioni e 54.774 richieste di lavoro, l'utilizzo di Microsoft Office, la programmazione informatica, l'uso di modelli di progettazione software e l'analisi di specifiche software.