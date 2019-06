Operatori Tlc Asia e Usa investono 370 mld dollari per reti 5G

Gli operatori di telefonia mobile di Asia e Stati Uniti investiranno 370 miliardi di dollari in nuove reti 5G entro il 2025. Sono le stime di Gsma, l'associazione che include gli operatori di telefonia mobile di tutto il mondo, all'edizione di MWC19 in corso a Shangai. La prima rete mondiale di reti 5G è stata lanciata in Corea del Sud all'inizio di quest'anno, e si prevede che 24 mercati dell'Asia-Pacifico ne lanceranno una entro il 2025. Secondo le stime di Gsma, il 5G contribuirà per quasi 900 miliardi di dollari all'economia di quell'area per i prossimi 15 anni.

La Cina sta attualmente testando il 5G in tutte le principali città e province, inclusa Shanghai, in vista dei lanci commerciali il prossimo anno. Si prevede che il 28% delle connessioni mobili della Cina funzioneranno su reti 5G entro il 2025, rappresentando circa un terzo di tutte le connessioni 5G a livello globale a questo punto.

"Anche se il 4G ha ancora ampi margini di crescita in tutta l'Asia, gli operatori della regione stanno investendo miliardi in reti 5G avanzate che stanno facilitando una serie di nuovi servizi per i consumatori, trasformando l'industria e la produzione e guidando la crescita economica - afferma Mats Granryd, direttore generale della Gsma - Dato che il 5G è realtà chiediamo ai governi e ai regolatori di creare un contesto economico favorevole che incoraggi gli investimenti in reti avanzate e consenta agli operatori di estendere i servizi digitali di prossima generazione a tutti i cittadini asiatici".