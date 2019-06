Società accusa, Fb copia logo Calibra

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il logo scelto da Facebook per Calibra, la società appositamente costituita per gestire i servizi forniti dalla criptovaluta Libra, potrebbe essere stato copiato da quello di Current, start up che si occupa di servizi bancari rivolti ai giovanissimi. E' la stessa società a muovere l'accusa in un post su Twitter, ripreso da diversi siti specializzati in tecnologia. "Questo è quello che accade quando ti resta a disposizione un solo pastello", scrive ironicamente Current su Twitter pubblicando una foto che mette a confronto i due marchi. Sono entrambi circolari e se pur con colorazioni diverse all'interno hanno lo stesso simbolo, una tilde, usato in tempi antichi per indicare un'abbreviazione. Per la moneta virtuale il simbolo sarà invece ripetuto tre volte. "Credo sia dovuto alla pigrizia", ha spiegato a Fortune il Ceo di Current, Stuart Sopp, specificando di essersi rivolto per il logo a Character, società che tra i suoi clienti ha anche Facebook. Sopp starebbe valutando la vicenda con i suoi avvocati.(ANSA).