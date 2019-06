Google, bando Huawei è rischio sicurezza

Il bando contro Huawei mette a rischio la sicurezza nazionale. E' questa, secondo il Financial Times, la posizione che Google sta sostenendo presso l'Amministrazione Trump, in merito al divieto per le compagnie americane di vendere prodotti all'azienda cinese. Se Huawei non potrà avere gli aggiornamenti del sistema operativo Android da Google - è il ragionamento del colosso californiano - la società cinese svilupperà una sua versione modificata di Android, che renderà gli smartphone meno sicuri e più suscettibili di essere hackerati, anche dalla Cina.



Stando al FT, nelle ultime settimane Google avrebbe approcciato il Dipartimento del commercio per discutere dell'iscrizione di Huawei nella "lista nera", che impedirà all'azienda si Shenzhen di comprare prodotti Usa una volta scaduta una licenza temporanea di 90 giorni. Google avrebbe chiesto un'ulteriore proroga della licenza, oppure di essere esonerata in toto dal divieto. Stessa richiesta è stata avanzata dai produttori di chip Usa come Qualcomm.