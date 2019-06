Huawei: Cina apre indagine su FedEx, errori consegna pacchi

La Cina ha deciso di aprire una indagine su FedEx per l'errata consegna di alcuni pacchi inviati dal colosso delle tlc Huawei, bersaglio della "guerra fredda tecnologica" in corso tra Washington e Pechino.

Gli episodi hanno suscitato molta attenzione sul sospetto di essere parte dello scontro: la Cina ha avviato un'indagine su FedEx che "ha severamente danneggiato i legittimi diritti e interessi dei clienti e violato le norme del settore delle consegne in Cina", ha riferito l'agenzia di stampa Nuova Cina.

Quattro pacchi con documenti inviati da Huawei sono finiti al quartier generale di FedEx a Memphis (Tennessee), invece che agli uffici della società cinese in Asia. FedEx si è scusata per l'inconveniente motivato come errore accidentale.

Una spiegazione che non ha fugato i dubbi. "Non penso sia giusto per qualsiasi azienda intercettare o detenere singoli documenti o informazioni", ha notato Song Liuping, a capo dell' ufficio legale di Huawei. "Se i nostri diritti sono stati realmente violati, abbiano i diritti legali di difenderci".