Amazon interessato a Boost da T-Mobile e Sprint

Amazon tentata dalla telefonia mobile. Secondo quanto riportato da Reuters sul suo sito, il colosso di Jeff Bezos sarebbe interessato ad acquistare Boost Mobile, il servizio prepagato che T-MObile e Sprint si sono impegnate a cedere per ottenere il via libera alle loro nozze. Amazon starebbe valutando l'acquisizione perche' le consentirebbe di usare la rete wireless di T-Mobile per almeno sei anni.