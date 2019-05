Huawei, da società scientifica a ricercatori

Continua la saga di Huawei. Una importante società scientifica statunitense ha vietato ai ricercatori dell'azienda cinese di revisionare le pubblicazioni delle proprie riviste, a causa delle sanzioni del governo degli Stati Uniti. Come riporta il sito di Science Mag, la società scientifica è l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) che ha riferito ai suoi redattori di temere "gravi implicazioni legali".

L'istituto conta oltre 400 membri in 160 Paesi e circa 200 pubblicazioni l'anno. I ricercatori Huawei potranno continuare a prestare servizio nelle commissioni editoriali dell'IEEE ma "non potranno gestire alcun documento" fino a quando le sanzioni non saranno revocate. Il divieto, riporta Science Mag, ha scatenato le proteste degli scienziati cinesi sui social media. "Sono entrato nell'IEEE perché è una piattaforma accademica internazionale riconosciuta - scrive Zhang Haixia dell'Università di Pechino, in una lettera ai dirigenti della società -. Ho deciso di lasciare due comitati editoriali fino a che non sarà ripristinata la nostra comune integrità professionale".