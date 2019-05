Jeff Bezos, affascinato da sviluppi industria auto

Jeff Bezos è affascinato dai recenti sviluppi nell'industria automobilistica. In un incontro con i dipendenti lo scorso marzo, il patron di Amazon ha spiegato come "l'Uber-izzazione, l'elettrico" rendono "l'industria affascinante. E' qualcosa di molto interessante da guardare ma di cui anche da essere parte".

Secondo quanto riportato da Cnbc, le parole di Bezos sono un assaggio del suo interesse nel settore delle quattro ruote, in cui Amazon è entrata in febbraio con il suo investimento in Rivian.