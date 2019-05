Europee, anche Firefox in campo contro le manipolazioni online

Un nuovo portale che informa sulla 'manipolazione' online in un linguaggio accessibile a tutti, mettendo gli utenti nella condizione di proteggersi meglio attraverso un 'kit di strumenti' volti alla trasparenza. Èil nuovo 'toolkit' annunciato da Firefox, già disponibile online, in vista delle elezioni europee. Il nuovo strumento, si legge sul blog della piattaforma, "non solo fornisce importanti informazioni e suggerimenti, pensati per essere compresi facilmente dai non addetti ai lavori, ma mette anche a disposizione strumenti per permettere una ricerca online e delle decisioni indipendenti".

Firefox annuncia che il nuovo 'kit di strumenti' è già disponibile in inglese, tedesco e francese. Il portale contiene informazioni selezionate sulle elezioni europee e sull'Ue, con fonti attendibili. Gli utenti potranno inoltre informarsi sul modo in cui la tracciatura online, gli annunci elettorali 'opachi' e altre attività online poco cristalline possono influenzare le persone sul web.