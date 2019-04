Sony, utili record con software e diritti musica

Il successo delle piattaforme digitali per videogiochi e la domanda dei servizi musicali online spingono a livelli record gli utili della Sony per il secondo anno consecutivo. Il colosso giapponese dell'elettronica e dell'intrattenimento ha registrato un utile netto di 916,2 miliardi di yen per l'anno fiscale 2018, pari a 7,3 miliardi di euro, equivalente a un rialzo dell'87%. Sony ha venduto 17,8 milioni di PlayStation 4, un calo rispetto ai 19 milioni del periodo precedente, ma la flessione è stata più che bilanciata dalla vendita sostenuta di software e dalle entrate derivanti dagli abbonamenti degli utenti della console di videogiochi.

L'utile netto è inoltre aumentato come risultato dell'acquisizione della casa discografica Emi, lo scorso novembre, un'operazione che mostra come l'azienda nipponica intenda concentrarsi sullo sviluppo delle sinergie dei diritti musicali e delle proprietà intellettuali nel campo musicale, cinematografico e dei videogiochi. Per l'anno fiscale in corso Sony prevede un ridimensionamento dei profitti del 45% a 500 miliardi di yen, e un utile operativo in calo del 9,4%.