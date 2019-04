Julian Assange arrestato a Londra nell'ambasciata Ecuador

Arrestato a Londra Julian Assange. Lo annuncia Scotland Yard. Il fondatore di WikiLeaks è stato arrestato all'ambasciata dell'Ecuador dopo che Quito ha revocato la concessione dell'asilo. Assange non è uscito dall'ambasciata, è stato l'ambasciatore a far entrare la polizia britannica all'interno della sede diplomatica. Lo denuncia in un tweet la stessa organizzazione. Il Cremlino auspica che siano rispettati tutti i diritti del fondatore di Wikileaks, lo riporta l'agenzia russa Tass.

Il presidente dell'Ecuador Lenin Moreno ha detto che il suo Paese ha revocato l'asilo al fondatore di WikiLeaks per "violazioni della convenzione internazionale" da parte del giornalista australiano, che dal 2012 era rifugiato nella sede diplomatica di Quito a Londra. "L'Ecuador ha revocato illegalmente l'asilo politico concesso in precedenza a Julian Assange in violazione del diritto internazionale". E' l'accusa lanciata da WikiLeaks dopo l'arresto del suo fondatore.

Assange, durante il suo arresto nell'ambasciata ecuadoriana a Londra è stato sollevato e portato via di peso da sette agenti in borghese della polizia di Londra. E' quanto si vede in un video trasmesso da Sky News. Al momento del suo arresto Assange aveva in mano un libro di Gore Vidal.

Nei giorni scorsi l'organizzazione aveva denunciato una vasta operazione di spionaggio ai danni di Assange all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra e sostiene che l'operazione è stata condotta al fine di espellere ed estradare il giornalista australiano. Lo ha affermato ieri in una conferenza stampa il direttore dell'organizzazione Kristinn Hrafnsson, che parla di un vero e proprio 'Truman Show' a cui è stato sottoposto Assange nella sede diplomatica, con la registrazione audio-video di tutti i suoi incontri con avvocati e medici.