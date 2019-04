Amazon: vendite pmi italiane ad estero 500 mln in 2018 (+50%)

A fine 2018 le piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti su Amazon erano oltre 12.000, con un aumento del 20% rispetto al 2017, con prodotti venduti all'estero per 500 milioni di euro con una crescita del 50% sull'anno precedente. A fare i conti una nota del colosso delle vendite on line.

Secondo i dati le imprese italiane vendono i loro prodotti soprattutto in Europa. Inoltre quasi il 50% di tutti i prodotti presenti nei centri di distribuzioni italiani di Amazon sono destinati alle aziende terze che vendono su Amazon e il numero dei venditori che si avvantaggiano dei servizi di logistica di Amazon in Italia è cresciuto di oltre il 35% nel 2018.

"Le piccole e medie imprese sono parte integrante del DNA di Amazon e vogliamo sostenerle nel processo di digitalizzazione così come aiutarle a reinvestire sia nella propria attività sia nelle comunità locali attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro", sostiene Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon in Italia e Spagna. "Le PMI si integrano perfettamente nel business retail e continueremo ad supportarle nella vendita su Amazon in quanto sono il motore dell'economia italiana".