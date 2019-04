Gli Stati Uniti ritengono che non sia piu' necessario chiedere alla Germania di escludere - o addirittura vietare- il coinvolgimento dell'azienda cinese HuawEi per quel che riguarda il sistema di rete mobile 5G, in quanto Washington si dice soddisfatta degli standard di sicurezza messi in campo da Berlino.

Lo scrive Frankfurter Allgemeine citando fonti del governo tedesco. Secondo queste ultime da parte americana l'approccio adottato dalla Germania e' stato definito "perfetto".