Internet: sono 3 milioni i domini italiani, il triplo in 10 anni

Sono tre milioni i domini italiani, ovvero quelli a marchio 'it', che risultano iscritti all'anagrafe di Registro.it, un numero triplicato in 10 anni: nel 2008 erano un milione. Lo ha reso noto Domenico Laforenza, responsabile del Registro.it e direttore dello Iit-Cnr, che ha tracciato un consuntivo dei suoi dieci anni alla guida dell'anagrafe dei domini italiani in occasione del meeting annuale di Registro.it.

Laforenza ha anche spiegato che nel 2008 l'Istituto di informatica e telematica del Cnr dove ha sede ed opera il Registro contava 151 addetti, oggi diventati 208. Nel corso dell'incontro presentata la serie video web condotta da Patrizio Roversi e prodotta dal Registro.it 'Digitali per caso'. La serie attraversa l'Italia in dieci puntate per raccontare le storie di imprenditori che grazie al digitale sono riusciti a raggiungere nuovi clienti, aumentare le vendite e diventare più competitivi sul mercato come quello vinicolo, agro alimentare, turistico. Gli episodi hanno ciascuno una durata di circa 6-7 minuti. Le prime tre puntate sono on line su questo sito.