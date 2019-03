Gran Bretagna, rischi a lungo termine per dispositivi Huawei

L'autorità britannica incaricata di monitorare i prodotti forniti da Huawei può dare "solo una garanzia limitata che i rischi per la sicurezza a lungo termine possano essere gestiti nelle apparecchiature Huawei attualmente installate nel Regno Unito". Lo riferisce la Bbc in uno degli avvertimenti più severi emessi finora sui rischi per la sicurezza posti dalla società cinese delle telecomunicazioni.

Il monito, secondo il Financial Times, "solleva nuove domande sul futuro coinvolgimento di Huawei nei sistemi 5G". Huawei fornisce apparecchiature per le compagnie di telecomunicazioni che operano nel Regno Unito. Il rapporto arriva in vista della decisione del Regno Unito se consentire o meno alla società di costruire reti 5G di prossima generazione.

Nel rapporto pubblicato oggi, secondo il Ft, il consiglio di sorveglianza si è fermato a un passo dal chiedere un divieto assoluto per il 5G sulle apparecchiature della compagnia cinese nelle reti di telecomunicazioni del Regno Unito. Huawei ha già promesso che spenderà 2 miliardi di sterline per far fronte alle preoccupazioni già sollevate dall'autorità britannica. Tuttavia, secondo il quotidiano finanziario, la relazione di oggi pone seri dubbi sulla capacità dell'azienda di risolvere i problemi.