Uber avrebbe scelto il Nyse per la sua quotazione, che potrebbe essere una delle cinque maggiori della storia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'app per auto con conducente dovrebbe presentare pubblicamente la sua richiesta per lo sbarco a Wall Street agli inizi di aprile. Scegliendo il Nyse, Uber prende una strada diversa rispetto alla rivale Lyft, attesa la settimana prossima al Nasdaq.