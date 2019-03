Huawei investirà 2mld di dollari nella sicurezza dei dati

Huawei investirà nei prossimi anni 2 miliardi di dollari nella sicurezza dei dati. Lo ha affermato Ling Hua, chairman of the board di Huawei Tecnologies, durante il convegno 'Smart Cities and Digital Trasformation Dialogue, Italy and China' oggi a Roma.

"Protezione dati e sicurezza sono aspetti importanti per noi, riteniamo fondamentale garantire la protezione della privacy, che rappresenta la sfida principale per operatori e terze parti. Per noi è uno dei pilastri più importanti, investiremo 2 mld dollari nei prossimi cinque anni per aumentare la sicurezza di prodotti e servizi".

L'azienda, ha ricordato Hua, ha aderito al regolamento europeo sulla privacy. "Huawei rispetta il Gdpr europeo sulla protezione dei dati, che non dà solo standard chiari, è anche molto equo. Allo stesso tempo vogliamo costruire un nuovo ecosistema tecnologico ed economico in Italia. Lavoreremo a lungo termine con diversi partner italiani, creeremo ad esempio centri di dati e servizi per aiutare le pmi".