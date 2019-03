Cybersicurezza, il 55% delle aziende italiane attaccate

Più della metà delle aziende italiane, il 55% - il 54% quelle europee - ha dichiarato di aver affrontato almeno un attacco informatico negli ultimi 24 mesi e le conseguenti ricadute sulle loro attività. Lo dice una indagine condotta da Kaspersky Lab. Tra gli effetti più comuni: interruzione dei servizi (31%), problemi con l'integrità dei dati (18%) e perdita dei dati stessi (15%).

Le organizzazioni di Regno Unito e Spagna - dice la ricerca - sono quelle che si trovano a fronteggiare la maggior parte dei rischi: il 64% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di aver avuto esperienza di un attacco informatico negli ultimi due anni. "In Italia - spiegano i ricercatori - questo dato è piuttosto alto, pari al 55%, soprattutto se messo a confronto con la situazione riscontrata in altri paesi, come la Germania (49%) o la Romania (37%)". Pur potendo contare solitamente su budget per l'Information Technology più consistenti rispetto a quanto viene stanziato dalle piccole e medie imprese, le grandi aziende che hanno dovuto affrontare un cyberattacco sono state pari al 64%, contro il 45% delle Piccole e medie imprese.

Inoltre, oltre due terzi (72%) delle organizzazioni europee coinvolte nell'indagine di Kaspersky Lab ha dichiarato di essere in grado di scoprire un'eventuale violazione in otto ore o meno; nonostante questo sono ancora tante, il 25%, le aziende che non riescono ad intervenire nelle prime ore dopo un attacco, semplicemente perché non si rendono conto di averlo subito. In Italia il 78,1% degli intervistati dichiara tempi di risposta sotto le 8 ore, mentre il 21,1% afferma di non riuscire ad essere altrettanto tempestivo. "I risultati dell'indagine confermano una tendenza che sottolineiamo da diverso tempo: gli attaccanti che riescono a penetrare all'interno di un'organizzazione a volte non lasciano alcuna traccia", commenta Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.