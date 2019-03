Apple sfida Netflix, il 25 marzo atteso servizio streaming

Apple pronta a sfidare Netflix e Amazon. Il 25 marzo l'azienda di Cupertino ha ufficilizzato un evento speciale allo Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. E' atteso il lancio di un nuovo servizio tv in streaming che dovrebbe comprendere film, show e anche notizie. All'appuntamento, denominato It's show time, dovrebbero esserci tra gli ospiti anche Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Il colosso tecnologico popolare per l'iPhone si appresterebbe a introdurre, a partire dagli Stati Uniti e poi oltre 100 paesi del mondo, un servizio di programmazione video originale e un piano di abbonamenti ad una rivista che dovrebbe essere integrato nell'app già esistente Apple News.

Secondo le indiscrezioni, Apple prevede anche un aggiornamento di Apple Pay foriero di una nuova partnership su uncarta di credito con Goldman Sachs Group.