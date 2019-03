Huawei apre un centro cybersecurity a Bruxelles

"La cyber sicurezza è la nostra priorità", ma in "futuro vogliamo fare di più" e il centro aperto oggi a Bruxelles "è un'importante pietra miliare in questo impegno": così il presidente di turno di Huawei, Ken Hu, parlando a Bruxelles in occasione della cerimonia di apertura del Centro di trasparenza di Huawei per la cyber sicurezza.

"Ci impegniamo anche a lavorare più a stretto contatto con tutte le parti interessate in Europa", ha aggiunto Hu. "La fiducia - ha sottolineato - deve essere basata sui fatti, che devono essere verificabili, e la verifica deve essere basata su standard comuni. Noi crediamo che questo sia un modello efficace di come costruire la fiducia nell'era digitale". Hu ha elogiato il lavoro dell'Ue per la definizione di "standard unificati". Il regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr), che ormai è divenuto "uno standard aureo" nella protezione della privacy nel mondo, "è un esempio di ciò".