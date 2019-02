Amazon si fa vintage, lancia canale per le televendite

Amazon cerca di rafforzare il settore eCommerce con un occhio al passato, puntando sulle televendite. Il sito TechCrunch ha scoperto che l'azienda di Seattle ha lanciato Amazon Live, un canale video in streaming che trasmette dal vivo vendite di singoli e anche di marchi con tanto di dimostrazioni di prodotti che poi si possono acquistare su Amazon. Si possono scegliere video diversi, scorrere per scoprire le registrazioni meno recenti o i video in arrivo. Come un vero e proprio canale tv on-demand. I live si possono anche guardare dal cellulare, poiché c'è un'app 'Amazon Live' che appare sul menu di navigazione principale dell'app iOS e Android di Amazon.

Non è la prima volta che la scoietà di Jeff Bezos si cimenta con le televendite in streaming. Due anni fa ha iniziato e poi staccato la spina a Style Code Live, che offriva un'esperienza di acquisto a simile a quella di Qvc, ma si concentrava solo sulla moda e i prodotti di bellezza. Amazon Live, invece, copre tutti i tipi di prodotti, dalla casa intelligente ai giochi, ai giocattoli, agli oggetti da cucina, all'elettronica.

Quello delle televendite è un settore che sta esplorando anche Facebook. Secondo una indiscrezione di dicembre, sempre del sito TechCrunch, il social network sta testando in Thailandia una funzione che permette ai venditori di mostrare la loro merce in dirette video dal loro profilo, con la possibilità di attivare notifiche per gli utenti e accettare prenotazioni e pagamenti attraverso la chat Messenger.