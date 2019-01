Amazon guarda al Medio Oriente

Amazon a caccia di crescita fuori dagli Stati Uniti guarda al Medio Oriente. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, il colosso di Jeff Bezos avrebbe iniziato a contattare di recente alcuni dei maggiori venditori sulla sua piattaforma informandoli sull'opportunità di vendere i loro prodotti negli Emirati Arabi Uniti prima e in Arabia Saudita poi.

Amazon avrebbe spiegato ai venditori di non registrarsi su Souq.com, la società di Dubai per le vendite online acquistata nel 2017, perchè a breve sarà introdotto in Medio Oriente Amazon.com.