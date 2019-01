Usa chiederà estradizione di Lady Huawei

Gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con la richiesta formale di estradizione di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei in arresto a Vancouver dal primo dicembre su impulso americano con l'accusa di violazione delle sanzioni contro l'Iran. Lo riporta il quotidiano Globe and Mail, secondo cui l'ambasciatore canadese negli Usa, David MacNaughton, ha detto in un'intervista di non sapere quando avverrà con precisione ricordando che il 30 gennaio scade il termine per la presentazione.

La Cina chiede "alla parte canadese di rilasciare Meng Wanzhou per proteggere efficacemente i suoi diritti e interessi legittimi". La portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha "esortato con forza gli Usa a correggere immediatamente gli errori, a ritirare il mandato d'arresto e a non presentare una richiesta formale di estradizione".

Huawei ribadisce sul caso di Meng Wanzhou "di aver sempre rispettato tutte le leggi e le norme applicabili" nei Paesi e nelle regioni in cui opera, "comprese le leggi sul controllo delle esportazioni delle Nazioni Unite, degli Usa e dell'Ue". In una nota, il colosso di Shenzhen aggiunge di avere piena fiducia che "i sistemi legali canadesi e statunitensi possano raggiungere una giusta conclusione", aggiungendo di "monitorare" la vicenda dell'estradizione del suo direttore finanziario.