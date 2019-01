Netflix alza i prezzi del suo servizio, +6% a Wall Street

Netflix alza i prezzi del suo servizio del 18% negli Stati Uniti. I clienti americani pagheranno 8,99 dollari al mese per il servizio di base, in aumento rispetto ai 7,99 dollari attuali.

Per il servizio di video ad alta definizione, il piu' popolare, i prezzi salgono a 12,99 dollari al mese dai 10,99 dollari attuali.

''Cambiamo i prezzi di tanto in tanto mentre continuiamo a investire nell'intrattenimento e migliorare l'esperienza dei clienti su Netflix'' si legge in una nota. I titoli Netflix salgono in Borsa del 6%. Dall'inizio dell'anno sono in rialzo del 30%.