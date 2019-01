I titoli di Amazon saliranno quest'anno più del 20%. A prevederlo è Brian Wieser, analista di Pivotal Research Group, secondo il quale la società di Jeff Bezos ha opportunità illimitate davanti a sè nonostante sia già un colosso. Pivotal Research Group prevede per Amazon un prezzo alla fine del 2019 di 1.920 dollari per azione, per una capitalizzazione di mercato vicina ai 1.000 miliardi di dollari.