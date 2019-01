Stampa Olanda, Google ha trasferito 20 mld nelle Bermuda

"Nel 2017 Google ha trasferito circa 20 miliardi di euro dall'Olanda al paradiso fiscale delle Bermuda". E' quanto scrive il quotidiano olandese De Telegraaf citando un'inchiesta del giornale finanziario locale Fd, precisando che "si tratta di circa 4 miliardi in più rispetto a quanto la compagnia americana aveva trasferito un anno prima attraverso la tanto criticata via fiscale".

Secondo il quotidiano le "somme provengono dai conti annuali di Google Netherlands Holdings, che la multinazionale ha depositato alla Camera di commercio poco prima della fine dell'anno". Stando a quanto scrive la stampa locale "Google avrebbe utilizzato una holding olandese senza dipendenti dal 2004, per trasferire royalties, commissioni per l'utilizzo del marchio e della tecnologia di Google, a una società registrata in Irlanda e grazie a questa alle Bermuda".

Secondo Fd, la "tecnica usata per tale 'trucco fiscale', attraverso l'uso di due compagnie irlandesi e olandesi, è noto anche come "Doppio irlandese" o come "sandwich olandese". Il metodo è legale, ma controverso".

Paghiamo tutte le tasse dovute e rispettiamo le leggi fiscali in tutti i paesi del mondo in cui operiamo. Google, come le altre multinazionali, paga la maggior parte delle imposte sul reddito nel suo paese d'origine e abbiamo pagato un'aliquota fiscale globale effettiva del 26% negli ultimi dieci anni". E' quanto afferma un portavoce di Google in merito ad un'inchiesta pubblicata dai media olandesi.