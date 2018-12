Huawei, 200 milioni di smartphone spediti nel 2018

Huawei prevede di superare i 200 milioni di smartphone spediti in tutto il 2018. Lo ha detto il Presidente della divisione 'mobile' della società, He Gang, alla presentazione del dispositivo Nova 4. Le previsioni arrivano in un momento di difficoltà politica dell'azienda con l'arresto di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria e figlia del fondatore e Ceo di Huawei successivamente rilasciata su cauzione dietro il pagamento di 7,5 milioni di dollari.

Secondo He Gang - come riporta il South China Morning Post - le spedizioni globali combinate dei due marchi di smartphone di proprietà del colosso cinese, Huawei e Honor, raggiungeranno il traguardo dei 200 milioni entro il 25 dicembre. E proprio in quel giorno la società lancerà un telefono in edizione speciale.

Huawei ha superato Apple nel secondo e terzo trimestre di quest'anno diventando il secondo fornitore mondiale di smartphone dietro Samsung. Il dato sulle vendite segnerebbe un progresso di oltre il 30% rispetto al 2017 quando, i dati della società di analisi Idc, sono stati 153 milioni i telefoni spediti.