Microsoft fornirà a esercito Usa occhiali a realtà aumentata

Microsoft chiude un contratto da 480 milioni di dollari con l'esercito Usa: fornirà ai militari gli Hololens, i suoi occhiali a realtà aumentata. Il contratto - riporta Bloomberg - dura due anni e contempla una fornitura di 100mila dispositivi che aiuteranno i militari sul campo e nell'addestramento.

"La tecnologia di realtà aumentata fornirà alle truppe maggiori e migliori informazioni per prendere decisioni: questo accordo è l'estensione di una lunga relazione con il Dipartimento della Difesa in questo settore", ha dichiarato un portavoce di Microsoft. Quello della collaborazione tra le aziende tecnologiche è il governo Usa è un tema in evoluzione che ha anche implicazioni etiche.

I dipendenti di un altro big della tecnologia come Google hanno più volte protestato per il progetto 'Maven' per l'uso dei droni e dell'intelligenza artificiale. Progetto che la società di Mountain View è stata costretta a chiudere in seguito alle proteste.