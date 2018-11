Le telecomunicazioni Esa compiono 25 anni

Compie 25 anni il programma delle telecomunicazioni dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Artes (Advanced Research on Telecommunication Satellite Systems) e guarda al futuro, puntando a internet veloce via satellite e alle telecomunicazioni laser, per l'invio di informazioni tramite segnali ottici che sono più veloci e anche più sicuri, perché più difficili da intercettare.

Creato nel 1993 per promuovere la competitività dell'industria europea delle telecomunicazioni satellitari, il programma Artes era nato in un periodo di grande trasformazione nel settore spaziale europeo. I progressi nella tecnologia satellitare negli anni '90 avevano portato la Tv via satellite nelle case e avevano consentito connessioni telefoniche di alta qualità nel mondo. Dal 2016, però le entrate derivanti dai servizi di Tv satellitare si sono appiattite e non si sono ancora riprese. In combinazione con il costo in continua diminuzione della banda larga, questo ha costretto gli operatori satellitari a stringere la cinghia.

Il mercato delle telecomunicazioni è infatti in continua evoluzione: la televisione tradizionale viene guardata da un numero sempre minore di persone, mentre si fanno sempre più strada le tv on-demand online, come Netflix e Amazon Prime Video, che si basano su connessioni internet a banda larga, che viene fornita in modo schiacciante dalle reti terrestri e non dai satelliti. Alla luce di questi cambiamenti la sfida dell'Esa è aiutare l'industria a continuare a prosperare in un mercato sempre più difficile e in rapida evoluzione.

A tale scopo intende concentrarsi su alcuni settori strategici e alcune applicazioni chiavi, come i satelliti per la connettività di quinta generazione, la cosiddetta rete 5G ultraveloce, e i satelliti per le telecomunicazioni laser, che garantiscono maggiore velocità e sicurezza. Questi satelliti, a esempio, saranno cruciali nelle future comunicazioni basate sulle tecnologie quantistiche che non possono essere intercettate, perché quando la chiave per decifrare il messaggio viene ascoltata cambia l'orientamento della particella nella quale viaggia e si scopre la violazione.