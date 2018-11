Amazon, Cyber Monday maggiore giorno shopping storia società

Il CYber Monday 2018 e' stato il giorno di maggiore shopping nella storia di Amazon, con il maggior numero di prodotti ordinati a livello mondiale.

Lo annuncia il colosso di Jeff Bezos in una nota, sottolineando che fra il Black Friday e il Cyber Monday i clienti di Amazon a livello mondoalie hanno acquistato piu' di 18 milioni di giocattoli.

''Black Friday e Cyber Monday continua a essere record per Amazon anno dopo anno, e questo ci dice che ai consumatori piace fare shopping e cercare affari per iniziare la stagione delle feste'' mette in evidenza Amazon.

Durante il 'Turkey 5', ovvero i giorni di shopping fra il Ringraziamento e il Cyber Monday, negli Stati Uniti i consumatori hanno ordinato su Amazon.com piu' di 180 milioni di prodotti. Fra i prodotti piu' venduti nei negli Usa il nuovo Echo Dot - il piu' venduto anche a livello globale - e il libro 'Becoming' di Michelle Obama.

Le vendite delle piccole e medie imprese a livello globale sono salite del 20% nel giorno del Black Friday, spiega Amazon. Gli amanti dello shopping ''hanno acquistato un numero record di dispositivi Amazon a livello globale'' lo scorso fine settimana, ''con milioni di dispositivi venduti nel mondo'': ''i dispositivi Echo sono stati il prodotto piu' venduto su Amazon a livello globale''