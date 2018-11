Black Friday: Amazon, al top giocattoli e assistenti virtuali

In Italia durante le prime sette ore del Black Friday vanno forte su Amazon giocattoli, casalinghi e prodotto tecnologici. Mentre l'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano ribadisce le previsioni per quest'anno: oltre 1 miliardo di euro di spesa degli italiani, con una crescita del 35% circa rispetto al 2017.

Su Amazon.it - spiega una nota - gli utenti hanno nelle prime sette ore hanno ordinato più di 50mila giocattoli e oltre 50mila prodotti per la casa, 7.500 aspirapolvere, 3.500 computer e tablet. Tra i prodotti più venduti fino a questo momento sulla piattaforma ci sono Amazon Echo Dot (l'assistente da salotto da poco arrivato in Italia) e anche la Porsche 911 GT3 di Lego Technic. Ma ci sono pure candele e giochi per Playstation, che risultano al top degli acquisti dal 19 novembre, inizio della settimana del Black Friday.

Più in generale, riguardo gli acquisti online degli italiani per il Black Friday, l'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano prevede oltre 1 miliardo. Mediamente in un giorno i negozianti online realizzeranno più di 3 volte tanto il fatturato di un giorno qualsiasi ed è sempre più rilevante il ruolo dello smartphone soprattutto per prendere al volo le offerte lampo: oltre il 30% delle vendite saranno infatti realizzate attraverso questo dispositivo.