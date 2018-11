Tecnologici affondano Wall Street

NEW YORK - Wall Street affonda sotto il peso dei tecnologici. Il crollo di Apple appesantisce tutto l'hi-tech e spinge i listini americani in profondo rosso, con il Dow Jones in calo del 2,29%. Lo S&P 500 perde l'1,97% mentre il Nasdaq arretra del 2,78%. Apple archivia il suo lunedì nero in calo del 5,04%. L'ondata di vendite su Cupertino è scattata dopo che due dei suoi fornitori - fra i quali Lumentum, produttore di sensori 3D - hanno rivisto al ribasso le stime sui loro profitti, una mossa in cui gli investitori leggono una debole domanda per l'iPhone. Apple chiude a 194,17 dollari per azione, bruciando in una sola seduta più di 40 miliardi di dollari di valore.



Rispetto al picco di ottobre, Apple ha mandato in fumo più di 190 miliardi di dollari, una cifra superiore alla capitalizzazione di mercato di colossi come Walt Disney, PepsiCo e McDonald's. Il calo di Apple si fa sentire sull'intero settore tecnologico e soprattutto sulle Faang, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Amazon perde il 4,41% e Google il 2,57%. Netflix cede il 3,10% mentre Facebook il 2,35%.