Accordo Tim-Samsung per 5G entro il 2019

MILANO - Tim e Samsung Electronics hanno firmato a Seoul "un importante accordo di collaborazione strategica per il lancio congiunto dei servizi 5G di TIM in Italia e di terminali 5G Samsung per Tim". Lo annuncia una nota precisando che l'intesa è stata siglata dall'amministratore delegato di Tim, Amos Genish, in occasione degli incontri bilaterali tra le due aziende in programma in questi giorni in Corea del Sud. "Le due società intendono attivare ogni strumento tecnico e commerciale a loro disposizione per anticipare al 2019 la data di lancio dei terminali Samsung 5G in Italia e per sviluppare ed offrire congiuntamente servizi 5G".