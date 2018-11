Google punta a espandersi a New York

Google punta su New York. Mountain View intende espandersi nella Grande Mela e sta cercando spazi nei quali potrebbero entrare più di 12.000 nuovi dipendenti, un ammontare che quasi raddoppierebbe l'attuale numero che ha in città. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Google e' vicina a un accordo per acquistare o affittare un edificio nel West Village che dovrebbe essere completata nel 2022. Amazon sta guardando a New York, a Long Island City nel Queens, per la sua seconda sede.