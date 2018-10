Microsoft venderà tecnologia al Pentagono

Microsoft venderà al Pentagono l'intelligenza artificiale e tutte le altre tecnologie avanzate necessarie per "costruire una difesa forte". Il colosso di Redmond - riporta il New York Times - va così in direzione opposta rispetto a Google che, sotto pressione dei suoi dipendenti, ha chiuso il 'Project Maven', il contratto che aveva con il Pentagono per l'analisi tramite l'intelligenza artificiale dei video girati da droni.