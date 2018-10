Netflix: Wsj, cultura lavoro 'spietata e demoralizzante'

Una cultura del lavoro che può essere "spietata e demoralizzante". Dopo Google e Amazon, si scoprono particolari aziendali anche di Netflix a lungo celebrata nella Silicon Valley per i suoi principi culturali. A sollevare il velo un articolo del Wall Street Journal che parla di test dei manager per tenere o mandare via dipendenti, aneddoti di persone che vanno al lavoro col timore di essere licenziate o pressioni per non mostrare supporto ai colleghi in uscita.

"Crediamo che questo articolo non rifletta il modo in cui la maggior parte dei dipendenti sperimenta Netflix, lavoriamo costantemente per imparare e migliorare", ha replicato la società alla testata.

A differenza di altre aziende tecnologiche, come Amazon spesso nel mirino per la loro cultura del lavoro, Netflix è stato a lungo celebrato nella Silicon Valley per i suoi principi. Il Ceo Reed Hastings sta anche scrivendo un libro sull'argomento. A giugno un manager della società è stato licenziato per avere usato insulti a sfondo razziale almeno in due incontri con i dipendenti. Proprio quell'incidente e come è stato gestito sono stati punti chiave nell'inchiesta del Journal.