Amazon affonda in Borsa, deludono stime vendite feste

Amazon sopra le attese ma affonda in Borsa, dove nelle contrattazioni after hours arriva a perdere l'8,54%. A deludere sono le stime per il quarto trimestre, quello delle festivita' ritenuto cruciale: per il periodo ottobre-dicembre il colosso di Jeff Bezos stima una crescita dei ricavi fra il 10 e il 20% a 66,5-72,5 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti che scommettevano su un aumento del 22% a oltre 73 miliardi.

L'utile operativo e' previsto fra i 2,1 e i 3,6 miliardi di dollari. Il terzo trimestre e' stato archiviato con un utile di 2,88 miliardi di dollari o 5,75 dollari per azione, decisamente al di sopra dei 3,14 dollari attesi da Wall Street. I ricavi sono cresciuti del 29,3% a 56,58 miliardi di dollari, in quella che e' la crescita piu' lenta dell'ultimo anno. A innervosire gli analisti sono pero' le previsioni per gli ultimi tre mesi dell'anno, durante i quali Amazon sperimentera' anche un aumento dei costi. Il colosso ha infatti annunciato che aumentera' il salario minimo per i suoi dipendenti a 15 dollari l'ora: una misura che, secondo i calcoli di Morgan Stanley, costera' alla societa' 3 miliardi di dollari il prossimo anno.

Nonostante i timori Amazon e' ben posizionata in vista delle festivita' per catturare la fetta maggiore delle vendite online. Secondo le stime, le spese sul web dei consumatori americani saliranno del 22% durante la stagione delle feste, e Amazon dovrebbe 'catturarne' la meta'. Il calo nelle contrattazioni after hours di Amazon, al quale si aggiunge quello di Google, appesantisce tutte le FAANG, ovvero Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Facebook perde il 2,41%, Google ' in calo di oltre 3,05% a causa di un rallentamento della crescita piu' forte delle attese nel terzo trimestre. Apple arretra dell'1,57%. Netflix il 3,14%.