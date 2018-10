Snap assume manager da Amazon e Huffington Post

Snap assume manager di Amazon e dell'Huffington Post per sostituire Imran Khan, l'uscente responsabile della strategia dell'app dei messaggini che spariscono, e far fronte alla 'fuga' di dipendenti che l'ha colpita di recente. Jeremi Gorman dopo sei anni a Amazon approda a Snap come chief business officer. Jared Grush, ex Spotify prima di entrare all'Huffington Post nel 2015, e' invece il nuovo chief strategy officer, ruolo che include responsabilita' per i contenuti, le partnership e lo sviluppo.