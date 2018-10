Vedova Jobs ospite Osservatorio Giovani-Editori

Laurene Powell Jobs sarà ospite a Firenze dell'Osservatorio permanente Giovani-Editori. La vedova di Steve Jobs ha accettato l'invito di Andrea Ceccherini, presidente dell'Osservatorio, e inaugurerà il 9 novembre, nel capoluogo toscano, l'edizione 2018/2019 del progetto 'Il Quotidiano in classe', incontrando gli studenti coinvolti nell'iniziativa di media-literacy.

Laurene Powell Jobs è fondatrice e presidente di Emerson Collective, tra le organizzazioni, spiega una nota, "più attive nel comparto sociale, incentrata sull'eliminazione delle barriere alla giustizia per le persone, le famiglie e le comunità negli Stati Uniti e nel resto del mondo". 'Il Quotidiano in classe' è un progetto dedicato a sviluppare, si spiega, "il pensiero critico dei giovani, che nell'era dominata dalle fake news, dalle verosimiglianze e dalle post verità, ha conquistato un ruolo da protagonista, assolvendo ad un bisogno tra i più avvertiti e contemporanei: quello di allenare i giovani a distinguere le fonti credibili da quelle che non lo sono, insegnando loro a riconoscere l'attendibilità di una notizia".

L'incontro degli studenti con Laurene Powell Jobs si inserisce nell'ambito dei 'Nuovi Incontri per il Futuro', ciclo di appuntamenti pubblici dell'Osservatorio permanente Giovani- Editori, che da diversi anni riunisce i grandi leader del mondo dell'hi-tech della Silicon Valley e non solo: sono stati già ospiti il presidente di Google Eric Schmidt, il fondatore di WhatsApp Jan Koum, il Ceo della Twenty Century Fox James Murdoch e il Ceo di Apple Tim Cook.